Сийярто назвал "жалким" решение Украины запретить въезд чиновникам Венгрии

Венгрия и так блокировала вступление Украины в НАТО, а теперь сделала неприятный намек

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шаг Украины касательно запрета въезда для двух венгерских чиновников.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Он считает, что решение Украины было "жалким и бессмысленным". Дипломат отметил, что Будапешт еще не получал официального уведомления от Украины о запрете въезда.

Глава МИД Венгрии также называет такие шаги недружественными и даже намекнул на дальнейшую блокировку Венгрией стремления Украины в НАТО.

"Этим Украина дает сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", – сказал Сийярто.

Реклама

Он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его мнению, означает, что мнение венгров будут учитывать относительно будущего Закарпатья.

Как сообщали новости "Сегодня", начался скандал с того, что венгерских чиновников уличили в незаконной агитации за Партию венгров – Общества венгерской культуры Закарпатья. В МИД Украины заявляли, что такие действия противоречат украинскому законодательству, так как иностранные граждане не имеют права участвовать в предвыборной агитации. После этого венгерскому послу вручили ноту протеста. Также в день выборов сам Сийярто призвал поддержать Партию венгров.

В украинском МИДе отмечали, что Будапешт подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявили об игнорировании Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины. В результате 26 октября стало известно, что Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама