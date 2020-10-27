Українська
$ 28,34
33,49
  1. Новости политики

Сийярто назвал "жалким" решение Украины запретить въезд чиновникам Венгрии

27 октября, 12:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Венгрия и так блокировала вступление Украины в НАТО, а теперь сделала неприятный намек

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шаг Украины касательно запрета въезда для двух венгерских чиновников.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Он считает, что решение Украины было "жалким и бессмысленным". Дипломат отметил, что Будапешт еще не получал официального уведомления от Украины о запрете въезда.

Глава МИД Венгрии также называет такие шаги недружественными и даже намекнул на дальнейшую блокировку Венгрией стремления Украины в НАТО.

"Этим Украина дает сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", – сказал Сийярто.

В тренде
"Европейская солидарность" заявила о победе в пяти регионах
Реклама

Он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его мнению, означает, что мнение венгров будут учитывать относительно будущего Закарпатья.

Как сообщали новости "Сегодня", начался скандал с того, что венгерских чиновников уличили в незаконной агитации за Партию венгров – Общества венгерской культуры Закарпатья. В МИД Украины заявляли, что такие действия противоречат украинскому законодательству, так как иностранные граждане не имеют права участвовать в предвыборной агитации. После этого венгерскому послу вручили ноту протеста. Также в день выборов сам Сийярто призвал поддержать Партию венгров.

В украинском МИДе отмечали, что Будапешт подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявили об игнорировании Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины. В результате 26 октября стало известно, что Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия въезд Петер Сийярто запрет на въезд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: подсчет голосов и нарушения
Местные выборы: подсчет голосов и нарушенияУкраина
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборыПолитика
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в УкраинеПолитика
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опрос
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опросУкраина
Выборы в советы. В
Выборы в советы. В "Слуге народа" заявили о своей победеУкраина
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналисткуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять