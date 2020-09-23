Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО

Пока Венгрия сохраняет вето на вступление Украины в НАТО, но оно может быть снято при условии, что Киев удовлетворит требования Будапешта по языковому закону.

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Об этом заявил на пресс-конференции министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом на Закарпатье, передает УНИАН.

Отметим, что речь идет о разблокировании работы комиссии Украина-НАТО.

"Мы с удовольствием решили бы проблемные вопросы по НАТО, с радостью бы отказались от нашего вето. Для этого нужна только одна вещь – если закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопросы языка и закона об образовании будут решены для них в положительном направлении", – заявил Сийярто.

Также он подчеркнул, что такое же условие и для встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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"Хотим достичь предварительной договоренности сначала о наших добрососедских отношениях. Для этого важны результаты заседаний тех комиссий, о которых говорил господин Кулеба (заседания трех групп – по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества. – Ред.). И, если эти заседания комиссий будут успешными, мы сможем договориться о совместной встрече руководителей двух стран, о совместной программе, и эта встреча будет реализована", – сказал венгерский дипломат.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2019 года посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что его страна продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Будапешт, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины. В феврале этого года Украина отклонила предложения Венгрии по языковому вопросу.

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