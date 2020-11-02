Ситуация с COVID-19 накаляется: в Раду вызывают Шмыгаля и Степанова

В Украине эпидемия коронавируса разошлась не на шутку, в парламенте бьют тревогу

Верховная Рада заслушает в сессионном зале 3 ноября министра здравоохранения Максима Степанова, а 6 ноября премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил на Согласительном совете с представителями депутатских фракций и групп спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Депутаты хотят услышать от министра и главы правительства о ситуации с коронавирусом в стране. Завтра предлагается заслушать после выступлений депутатов в начале утреннего заседания Степанова.

А глава правительства выступит в пятницу во время Часа вопросов.

"Приглашаем тогда премьер-министра по вопросу, связанному с реализацией государственной политики в борьбе с "ковидом", и по другим вопросам, связанным с экономической частью – подготовкой госбюджета", – сказал Разумков.

Отметим, что на этой неделе планируется рассмотрение законопроекта об усилении ответственности за неношении маски. Документ предлагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Степанов даже написал в Раду соответствующее письмо с просьбой взяться за этот законопроект.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Этот вопрос может быть рассмотрен в пятницу.

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