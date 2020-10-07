"Ситуация близка к катастрофической": Яценюк обратился к власти

Политики во время предвыборной гонки должны повлиять на своих избирателей в соблюдении карантина

Украина продолжает устанавливать рекорды по коронавирусу, ситуация приближается к катастрофической. Бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что власть срочно должна мобилизоваться и направить все силы на борьбу с эпидемией.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что власть действует на два фронта – противостояние агрессии России и коронавирусу.

"Растущие цифры заболеваемости и смертности впечатляют. Ситуация выходит из-под контроля. Считаю ситуацию близкой к катастрофической. Посмотрим на официальную статистику, умножим ее на ежедневное количество контактов каждого, посмотрим на публичную информацию врачей", – пишет политик.

Он считает, что премьер-министр должен стать "главнокомандующим антикоронавирусным фронтом" и для всех органов центральной и местной власти борьба с "ковидом" должна стать задачей №1.

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"Эти выборы станут референдумом на способность власти сохранить жизни людей. Не больше и не меньше. Верховный главнокомандующий обоих фронтов – президент. Он должен взять на себя ключевую политическую функцию – собрать за столом все политические силы и добиться от них единой государственной позиции. Все политики обращаются к своим избирателям с убедительным призывом: вирус есть, он ужасный, носите маски, храните социальную дистанцию, мойте и дезинфицируйте руки. Запрещаются массовые мероприятия, а мэры, местные депутаты и кандидаты на местных выборах провозглашают единую позицию по карантинным мероприятиям. Следствием этого является массированная публичная кампания на всех телеканалах и во всех СМИ", – заявляет Яценюк.

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По его мнению, деньги из антикоронавирусного фонда нужно прекратить тратить на дороги, а направить исключительно на борьбу с коронавирусом. Также власти необходимо позаботиться об экономике во время пандемии, а помочь в этом могут международные финансовые институции, иначе Украина "попадет на аппарат ИВЛ".

"Вся власть должна ежедневно принимать решения … Власть должна работать как единый военный кабинет, а не клуб развлечений и интересов. На каждую смену ситуации нужно реагировать в режиме реального времени – гибко и оперативно. Жесткая дисциплина, ответственность всех, эффективность и продуманность решений, использование всего имеющегося арсенала даст шанс победить на этом фронте. Недопустима капитуляция на обоих фронтах", – резюмировал политик.

Как стало известно, по состоянию на утро 7 октября в Украине подтвердили 4753 новых случая заражения коронавирусом (239 337 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 77 украинцев (4597 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 2569 человек (105 970 с начала эпидемии). В то же время главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет волны коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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