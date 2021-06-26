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Символ свободы. Зеленский поздравил крымских татар с днем флага

26 июня 2021 10:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

В этот день президент утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага, который празднуют с 2010 года. В этот день президент Украины Владимир Зеленский вспомнил историю флага и утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Золотая тамга на голубом полотнище – это символ нового рождения политической жизни крымских татар. Так сказал муфтий Крыма Номан Челебиджихан на открытии первого Курултая в Бахчисарайском дворце в ноябре 1917 года, когда был утвержден национальный флаг крымскотатарского народа", – написал президент.

Он вспомнил, что в основу флага положена тарак-тамга – родовой знак династии Гиреев, основанной в XV веке первым крымским ханом Хаджи I Гиреем, который добился независимости Крыма от Золотой Орды.

"В 1918 году большевики разогнали Курултай, арестовали и расстреляли сотни крымских татар и признали голубой флаг с тамгой "буржуазно-националистическим" символом. А в 1944 году советский режим устроил депортацию крымских татар с их исторической родины, что превратилось в настоящий геноцид. И более 20 лет советская власть отрицала преступный характер насильственной депортации", – пишет Зеленский.

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По его словам, крымскотатарский флаг снова официально появился на крымской земле в 1991 году, когда с обретением Украиной независимости в Симферополе состоялся второй Курултай.

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Президент пишет, что с начала оккупации Крыма Россией крымских татар начали преследовать, а голубой флаг с золотой тамгой стал символом свободы и борьбы крымскотатарского народа за свои права.

В честь праздника президент своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. Во исполнение этого положения 18 мая 2021, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не стал отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и российской агрессии.

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