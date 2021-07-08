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Швейцария станет хозяйкой Конференция по вопросам реформ в Украине в 2022 году

8 июля 2021 20:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Подготовка к этому международному форуму начнется во время визита главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса в Киев

Швейцарский Лугано примет пятый ежегодный форум на тему реформ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Швейцарский Лугано примет пятый ежегодный форум на тему реформ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

После Литвы в следующем году Конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Швейцарии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис объявил, что следующая конференция пройдет 4-5 июля 2022 года в столице швейцарского кантона Тичино, город Лугано.

"Это будет пятая конференция, хотим отметить достижения и оглянуться назад, а также сделать ее инклюзивной: важно привлекать региональные органы власти, частный сектор, украинских граждан", – заявил он 8 июля на завершении четвертой ежегодной конференции, которая в этом году проходит в Вильнюсе.

Подготовка к конференции начнется в октябре, когда Кассис посетит Киев.

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Конференция по вопросам реформ в Украине является платформой для украинских и иностранных чиновников, предпринимателей, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества. Проводится она ежегодно с 2017 года (кроме 2020 года – из-за пандемии коронавируса) – ранее форум принимали Лондон, Копенгаген и Торонто.

Напомним, что на конференции в этом году заместитель помощника генсека НАТО огорчил Украину новостью о предоставлении Плана для членства в Альянсе.

Кроме того, на полях этого мероприятиях состоялось заседание "Люблинского треугольника" – министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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