Коронавирус, алименты и гей-пропаганда. Верховная Рада готовит на осень новые законы

Депутаты Верховной Рады даже во время каникул, равно как и другие субъекты законодательной инициативы – правительство и президент, не прекращают подавать в парламент свежие законопроекты. Традиционно именно в жаркие августовские дни нарабатывается база проектов, призванных сделать жаркой и нескучной парламентскую осень.

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Так, например, было и в прошлом году, когда вновь избранный украинский парламент буквально в первые дни работы "взорвал" еще не отошедшее от летнего отдыха украинское общество целым рядом революционных проектов, подготовленных именно летом: буквально на второй день сессии были рассмотрены конституционные изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов, об отмене адвокатской монополии, о законодательной инициативе народа, о пропорциональной избирательной системе и т.д.

В нынешнем году привычный распорядок будет несколько нарушен: многие из законопроектов, в первую очередь неотложные, депутаты рассмотрят, не дожидаясь стерта осеннего политического сезона. По крайней мере представители монокоалиции неоднократно озвучивали планы провести в период летних каникул несколько внеочередных заседаний – как раз для того, чтобы решать накопившиеся вопросы оперативно и по мере поступления, а не откладывать весь ворох наработок на сентябрь.Например, ожидается, что уже в августе парламент рассмотрит президентский законопроект о повышении минимальной зарплаты. Другие же проекты, менее срочные, действительно будут ждать своего времени как минимум месяц. Сайт "Сегодня" решил ознакомить читателей с некоторыми проектами, которые уже осенью (а может, и раньше) могут стать законами. Итак, что готовят украинскому народу на осень законодатели.

Борьба с коронавирусом. Нет маски – плати штраф!

Кабминет министров подал целый ряд законопроектов, направленных на борьбу и преодоление последствий эпидемии коронавируса. Не все из предложенных инициатив могут понравиться гражданам. К примеру, проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3891) предполагает введение штрафов для граждан за пребывание в общественных местах (зданиях, сооружениях, общественном транспорте) во время карантина без масок или респираторов. В случае утверждения законопроекта гражданам, "пойманным" в общественных местах без средств защиты, будет грозить штраф в размере от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Собственно, запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты существует уже давно. Причем, согласно закону "О предупреждении возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", с марта по июнь гражданам за пребывание в общественных местах без масок грозили гораздо более серьезные санкции – до 17 тысяч гривен.

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"Ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", - говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

По мнению правительства, штрафы за пребывание в общественных местах без масок сломают эту негативную тенденцию и позволят предотвратить рост случаев заболеваний. Любопытно, что альтернативный законопроект, разработанный парламентариями, помимо нормы о штрафах рядовым гражданам (в указанных размерах) предполагает "спецштрафы" за хождение без масок для высокопоставленных должностных лиц – президента, министров и их заместителей, главы СБУ и генпрокурора и т.д. Они должны будут уплатить за это нарушение от 1700 до 2550 гривен. Автор проекта поясняет это тем, что данные лица, игнорируя меры предосторожности, подают плохой пример гражданам, "что нивелирует важность указанных мероприятий в глазах граждан, вызывает разочарование в их эффективности". А вот народным депутатам "спецштраф" не угрожает. Видимо, автор полагает, что игнорирование карантинных мер парламентариями нивелирует важность их соблюдения не так сильно.

Другой правительственный законопроект – "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3890) – предусматривает наказание за несоблюдение карантина для юрлиц. Так, в частности, проект предлагает штрафовать "за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно" на 3400-5100 гривен. Также юрлица будут оштрафованы на указанные суммы, если не приняли мер и допустили пребывание людей без масок на своей территории.

В свою очередь, парламентарии решили поддержать медиков, ведущих борьбу с коронавирусом. Депутаты подготовили изменения в уже упомянутый закон о борьбе с COVID-19, которым Кабмин обязуют установить с 1 сентября по 31 декабря нынешнего года временные надбавки медикам, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, а также медикам, "обеспечивающим жизнедеятельность населения" в том числе медсестрам, в размере 70% должностного оклада. Деньги предлагается взять из фонда борьбы с COVID-19. Впрочем, прохождение данного проекта через парламентское сито проблематично. Правительство уже регламентировало вопрос доплат медикам с 1 сентября своим постановлением от 19 июля. При этом Кабмин, назначая размеры доплат (от 25% до 70% различным категориям медиков), исходил как из степени вовлеченности медработников в лечение больных коронавирусом, так и из возможностей бюджета. Скорей всего, парламентское большинство учтет мнение правительства.

Алименты, семейное насилие и пропаганда гомосексуализма

В парламенте зарегистрирован также законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)". Как отмечают авторы законопроекта, нас сегодняшний день минимальный размер алиментов, который платят на ребенка родители, составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В то же время, согласно законодательстсву, если по тем или иным причинам алименты не могут быть взысканы с родителей, их должны платить другие члены семьи или родственники. Но для них размер минимальных алиментов зафиксирован на уровне 30%. Таким образом, если одни дети получают алименты в размере 929,5 (дети до 6 лет) или 1159 грн (6-18 лет), то другие имеют гарантированные выплаты 557,7 и 695,4 грн соответственно. Чтобы исправить ситуацию, парламентарии предлагают изменить закон так, чтобы все гарантированные алименты, вне зависимости от того, кто их платит – родители, бабушки-дедушки или какие-то другие родственники, – составляли не меньше 50% прожиточного минимума для соответствующего возраста.

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В свою очередь, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления социальной защиты детей) устанавливает размеры временной госпомощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать детей или местонахождение родителей неизвестно. Проект предусматривает, что такая помощь не может быть меньшей 40% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Но только если среднемесячный совокупный доход семьи, где воспитывается этот ребенок, в расчете на одного человека не превышает трех прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Точно такой же размер соцпомощи (и с такими же исключениями) должен предоставляться на ребенка одиноким матерям, одиноким усыновителям, матери (отцу) в случае смерти одного из родителей.

Отметим, что парламентарии заботятся на только о материальном благополучии детей, но и об их моральном здоровье. Так, в парламенте зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны семьи, детства, материнства и отцовства". Проект предполагает запрет на пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в СМИ, а также в учебных заведениях. "Семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством, поэтому пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма во время образовательного процесса запрещена", – отмечается в законопроекте. Также документ вносит в законодательство нормы относительно равенства прав и возможностей мужчины и женщины и недопущения дискриминации по половым признакам.

В определенной мере на защиту семейных ценностей направлен и законопроект №3908, существенно увеличивающий штрафы за домашнее насилие по половому признаку. Если сейчас материальное наказание для нарушителя составляет от 10 до 40 не облагаемых налогом минимумов (170-680 гривен), то проект "О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия", подготовленный депутатами, увеличивает штраф в десять раз.

Ущерб возместит преступник. Или государство

Правительство подготовило целый пакет законопроектов о возмещении ущерба пострадавшим от насильственных уголовных преступлений. В пакет, в частности, входит законопроект о создании Государственного фонда возмещения ущерба пострадавшим от насильственных уголовных преступлений. Подобные фонды есть во многих развитых странах, в частности в США, Канаде, Швеции и т.д. Создаются они для того, чтобы пострадавший от уголовного преступления мог как можно скорее получить возмещение ущерба. Проектом предполагается, что украинский фонд будет финансироваться за счет штрафов, средств, поступаемых за исправительные работы, а также средств, которые в виде регресса вернет в фонд преступник, совершивший конкретное преступление, ущерб за которое оплатил фонд. Порядок определения размеров ущерба, который будет оплачивать фонд, определит позже Кабмин.

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Второй проект касается возмещения ущерба, собственно, преступником. Как сказано в законопроекте "О возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных преступлений", право на возмещение ущерба имеет гражданин Украины или человек без гражданства, проживающий на территории Украины, в следующих случаях:

Если гражданин потерял заработок (доход) вследствие причинения насильственным уголовным правонарушением вреда его здоровью

Если он понес расходы на лечение, приобретение лекарств и медизделий.

Также в случае смерти потерпевшего право на возмещение ущерба в связи с затратами на лечение и похороны имеют его родственники.

В случае, если потерпевший пребывает в больнице в угрожающем для жизни состоянии, возмещение ущерба происходит неотложно. Для этого родственники должны обратиться в упомянутый Фонд. Законопроект подробно расписывает документы, необходимые для получения возмещения ущерба (например, документы, подтверждающие размер утраченного заработка или понесенных расходов на медицинские услуги). А также основания для отказа в возмещении ущерба (например, если правонарушитель или его родственники уже возместили в полной мере ущерб пострадавшему ранее).

Очевидно, что утверждение данного пакета законов существенно повысит уровень защищенности граждан и позволит спасти многие жизни: не секрет, что порой отсутствие у пострадавшего средств на лечение приводит к плохим, а иногда фатальным последствиям. Когда заработает Фонд, родственники потерпевшего смогут практически мгновенно получить средства на лечение. А уж потом государство позаботится, чтобы преступник вернул эти средства на счета Фонда.

Тем временем в стране растет число заболевших коронавирусом. Несмотря на предупреждения о том, что ослабление карантина не означает его отмену, люди игнорируют меры предосторожности. Иногда в различных населенных пунктах фиксируются серьезные очаги заболевания:

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