У Тихановской рассчитывают, что мировое сообщество признает ее законным президентом

В штабе бывшего кандидата в президенты Украины считают невозможным проведение второго тура президентских выборов в Беларуси и выступают против пересчета голосов. Об этом пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "Фокус".

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"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов... тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени", – подчеркнула Красулина.

В штабе Тихановской рассчитывают, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом, поскольку "уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти".

Красулина добавила, что у Тихановской есть "внутренняя легитимность" в Беларуси.

Ранее в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщили, что начинают формировать координационный совет для передачи власти и уже начали принимать заявки от потенциальных членов совета.

В тренде Штаб Тихановской против пересчета голосов и проведения второго тура выборов

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Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Лукашенко. Ни Светлана Тихановская, ни какой-либо другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

9 августа Тихановская вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. 10 августа она выехала из Беларуси, как стало известно позже – в Литву, и появилось видео, где Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

Однако вскоре она опубликовала совсем другое обращение к соотечественникам:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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