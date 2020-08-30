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Шпионский скандал во Франции: офицер "сливал" России секреты НАТО

30 августа, 12:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Подполковник передал сверхсекретные документы российским спецслужбам

Российские спецслужбы продолжают вербовать высокопоставленных офицеров стран НАТО, чтобы те шпионили в пользу РФ. Вот и прокуратура Франции начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли рассказала в эфире радио Europe 1.

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"Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [сверхсекретных документов российским спецслужбам] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру", – заявила она.

Она добавила, что только судебная система сможет подтвердить мотивы действий военнослужащего и определить состав возможного преступления.

По информации радиостанции, этот офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в США экс-спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России.

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Кроме того, писалось, что гражданина Норвегии задержали за шпионаж в пользу России.

Также сообщалось о задержании генерала СБУ, шпионившего в пользу России:

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