Шмыгаль заболел? У премьера отреагировали на слухи о коронавирусе

Организаторы форума пустили неприятный слух, но все закончилось хорошо

С недавнего времени правительство перешло в режим онлайн-работы. Однако сегодня премьер-министру Денису Шмыгалю уже успели приписать заболевание COVID-19, но оказалось, что он здоров.

Что произошло

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Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что якобы глава правительства заразился коронавирусом. Об этом сообщили организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, на котором изначально планировалось выступление премьера. Они объяснили его отсутствие именно "ковидом".

Правда ли это

Однако позже Виктория Пода опровергла слова организаторов форума.

"Я не знаю, откуда взялась такая информация. По моему мнению, это какой-то вброс или недоразумение. Никакого COVID у нас нет. Отказ от участия в этом форуме мы предоставили давно. Я не понимаю, почему организаторы решили сказать такую причину", – сказала она в комментарии Суспільному.

В пресс-службе премьера подтвердили корреспонденту "Сегодня" отсутствие "ковида".

"Информация о том, что премьер-министр заболел коронавирусом, не соответствует действительности", – сообщили нам.

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Отметим, что сегодня Денис Шмыгаль встретился с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриком де Загоном, что также подтверждает, что он здоров.

Напомним, по состоянию на утро 29 октября в Украине подтвердили 7342 новых случая заражения коронавирусом (370 417 с начала эпидемии). За среду умерли 113 украинцев (6868 с начала эпидемии), а выздоровели 2990 человек (151 632 с начала эпидемии).

А тем временем вступило в силу постановление Верховной Рады касательно антикоронавирусного штаб во главе с Зеленским. Этим решением парламент обращается к главе государства с предложением создать Национальный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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