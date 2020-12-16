Шмыгаль: Военным увеличат выплаты

Расходы на секторы безопасности и обороны вырастут на 20 миллиардов гривен

Принятый госбюджет на 2021 год увеличит расходы на армию на 16 миллиардов гривен, предусмотрено и повышение выплат военным. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, расходы на секторы безопасности и обороны вырастут на 20 миллиардов гривен и составят почти 6% ВВП.

"Будут увеличены выплаты военнослужащим, продолжены программы модернизации вооружений. Расходы на Минобороны вырастут на 16 миллиардов гривен. То есть армия остается в приоритете, как и обеспечение наших военных", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", на медицину выделили намного меньше, чем просил министр здравоохранения – вместо почти 300 млрд грн будет 161 млрд, что тоже рекорд. Но в бюджете на следующий год все равно предусмотрено повышение зарплат врачам.

Также повысят зарплаты и учителям. В целом расходы на образование в бюджете-2021 составляют 174 млрд грн. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителей предусмотрено 21,2 млрд грн.

Видео: Сегодня

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