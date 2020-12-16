Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости политики

Шмыгаль: Военным увеличат выплаты

16 декабря, 15:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Расходы на секторы безопасности и обороны вырастут на 20 миллиардов гривен

Принятый госбюджет на 2021 год увеличит расходы на армию на 16 миллиардов гривен, предусмотрено и повышение выплат военным. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

По его словам, расходы на секторы безопасности и обороны вырастут на 20 миллиардов гривен и составят почти 6% ВВП.

"Будут увеличены выплаты военнослужащим, продолжены программы модернизации вооружений. Расходы на Минобороны вырастут на 16 миллиардов гривен. То есть армия остается в приоритете, как и обеспечение наших военных", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", на медицину выделили намного меньше, чем просил министр здравоохранения – вместо почти 300 млрд грн будет 161 млрд, что тоже рекорд. Но в бюджете на следующий год все равно предусмотрено повышение зарплат врачам.

Также повысят зарплаты и учителям. В целом расходы на образование в бюджете-2021 составляют 174 млрд грн. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителей предусмотрено 21,2 млрд грн.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

армия военные выплаты бюджет-2021 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский приедет в Раду: стала известна причина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причинаПолитика
Зеленский собирается в
Зеленский собирается в "отпуск": раскрыты планы президента на Новый годПолитика
"Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийствеПолитика
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне Черновол
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне ЧерноволПолитика
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законеЭкономика
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийствеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять