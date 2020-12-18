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Шмыгаль: Украина ведет переговоры по вакцине со всеми, кроме России

18 декабря, 13:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина ведет переговоры и с руководством государств, и с производителями

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, кроме российской. Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина на двух уровнях ведет переговоры по закупке вакцины.

"Ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской. Все международные производители, конечно, на сегодняшний день, которые имеют лицензированные вакцины уже, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения и лицензии, – со всеми этими производителями министр здравоохранения ведет переговоры на уровне руководителей этих предприятий", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Он намекнул, что российская вакцина небезопасна для украинцев.

Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины. Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Читайте все подробности о вакцинации от коронавируса в Украине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Россия вакцина коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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