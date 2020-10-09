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Шмыгаль срочно собирает глав ОГА из-за вспышки коронавируса – СМИ

9 октября, 10:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине в последнее время каждый день ухудшается эпидемиологическая ситуация

В связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19 премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня срочно собирает глав областей.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабинете министров.

Отмечается, что, помимо глав областных государственных администраций, будет еще и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Сегодня состоится селекторное совещание по коронавирусу, а после него заседание правительства, которое запланировано на 16:00.

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Также источник в правительстве сообщает, что после Кабмина может состояться заседание Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Как стало известно, по состоянию на утро 9 октября в Украине подтвердили 5804 новых случая заражения коронавирусом (250 538 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 89 украинцев (4779 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 2417 человек (110 650 с начала эпидемии). В последнее время каждый день рекорды по количеству новых больных, выросла и смертность – на днях было 93 умерших.

В связи с такой ситуацией нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что будут инициировать введение в Украине "карантина выходного дня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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