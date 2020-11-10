Шмыгаль сдал тест на коронавирус: стал известен результат

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен коронавирусом – после того, как он сдал анализы накануне, в его крови не обнаружено присутствия инфекции.
Об этом, как пишет Интерфакс, 11 ноября заявила пресс-секретарь Ольга Куришко.
"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, негативный", – сказала она.
Анализы Шмыгалю пришлось сдавать после того, как COVID-19 обнаружили у ряда высокопоставленных чиновников. Сперва стало известно о диагнозе президента Владимира Зеленского, а позже болезнь подтвердилась у руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
Также заболел министр финансов Сергей Марченко. Несколько дней назад Шмыгаль с ним контактировал.
К слову, сейчас Зеленский находится на самоизоляции у себя дома, у него наблюдается небольшая температура. Тем временем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не будет исполнять функции главы государства и президент в состоянии делать это самостоятельно.
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