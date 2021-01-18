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Шмыгаль рассказал, стоит ли ждать смены правительства

18 января, 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства напомнил, кто принимает решения о назначениях и увольнениях в Кабмине

В Кабинете министром не планируются масштабные перестановки в ближайшее время, как и смена всего правительства.

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Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он опроверг даже частичную смену состава Кабмина.

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"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменения внутри правительства. Конечно, изменение самого правительства – это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы будем об этом говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", – сказал Шмыгаль, комментируя вероятность смены правительства в ближайшее время.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики, Юлия Лапутину – министром по делам ветеранов, а вот Юрия Витренко депутаты отказались назначить главой Минэнерго. Однако спустя пару дней Кабмин назначил его и.о. министра.

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правительство Кабинет министров Денис Шмыгаль
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