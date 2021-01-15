Премьер рассказал о переговорах Украины с МВФ по ценам на газ

Сейчас в Украине работает миссия МВФ – как раз во время тарифного кризиса

Украина дала понять Международному валютному фонду, что не собирается отказываться от рыночных цен на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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Он напомнил, что сейчас в Украине работает миссия МВФ, с которой ведется диалог по газовому вопросу.

"Мы ведем диалог с ними и на уровне министерства, и на уровне Кабинета министров. Они слышат аргументы, они понимают, о чем идет речь. Мы подчеркиваем, что мы не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр финансов Сергей Марченко говорил, что без компромисса с МВФ по ценам на газ, Украине грозит пересмотр госбюджета на 2021 год.

Напомним, МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев. Дело в том, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Однако, как уверяют в Кабмине, нынешние инициативы по снижению не отменяют развития свободного рынка газа и являются временными.

В планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. При этом стоимость транспортировки газа также предлагается ограничить – на уровне не более 1,79 гривни. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

Видео: Сегодня

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