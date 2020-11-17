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Шмыгаль рассказал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

17 ноября, 12:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство Украины постоянно ведет переговоры с производителями вакцин

Вакцина от коронавируса в Украине появится во втором квартале следующего года (апрель-июнь). Об этом сказал во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, власти постоянно ведут переговоры по вакцине.

"Ожидаем, что примерно 8 миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Министерство здравоохранения постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями относительно закупки дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, что Украина ведет переговоры и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. При этом он уточнил, что на сегодняшний день еще нет ни одной зарегистрированной вакцины.

В свою очередь народный депутат партии "Слуга народа" и председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в правительстве 26 млн гривен заложены на закупку китайской вакцины Sinovac от коронавируса. Украина получит 8 млн доз вакцин.

Тем временем Денис Шмыгаль сегодня заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится – будут жесткие ограничения.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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