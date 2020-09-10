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Шмыгаль подал Зеленскому кандидатуру на пост нового гендиректора "Укроборонпрома"

10 сентября, 13:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства провел собеседование с кандидатом на эту важную должность

"Укроборонпром" ждет смена руководства. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже передал в Офис президента представление на назначение нового руководителя госконцерна.

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Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, глава правительства провел собеседование с кандидатом.

"Несмотря заявления экспертов и даже послов G7, господина Тихонова упорно проталкивают на должность председателя "Укроборонпрома". По моей информации, вчера утром премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис президента. Президент вернулся в Киев после вчерашнего визита в регионы. Поэтому страна рискует именно сегодня потерять еще одну реформу. Например, прозрачной работы военно-промышленного комплекса", – написал Железняк.

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Как сообщали новости "Сегодня", нынешний гендиректор концерна Айварас Абромавичус заявлял, что "Укроборонпром" избавится от 23 предприятий. По его словам, избавляются в основном от "пустышек".

В свою очередь вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал ранее, что в "Укроборонпроме" заменят всех начальников. Также концерн может сменить "токсичное" название.

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Владимир Зеленский Укроборонпром Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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