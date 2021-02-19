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Шмыгаль ответил, штрафуют ли бойцов ВСУ за ответный огонь

19 февраля, 11:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства рассказал, за какие нарушения могут наказать военнослужащих

Украинских военных на Донбассе не штрафуют за ответный огонь на российские вооруженные провокации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

"К военнослужащим в районе проведения Операции объединенных сил штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются. Ставлю точку в этой вашей провокации и манипуляции", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из нардепов.

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Он объяснил, что для безопасного выполнения боевых заданий и сохранения жизни личного состава ВСУ, введены выплаты денежного вознаграждения командирам, которые сообщают о нарушениях солдатами. Какие определены нарушения:

  • заболевание из-за нарушения правил гигиены;
  • травмирование из-за нарушений правил безопасности;
  • неоправданные небоевые потери (по вине самих военнослужащих);
  • открытие огня без приказа командира, кроме случаев военной необходимости.

Отметим, в последнее время боевики существенно активизировались, особенно снайперы. В Феврале были ранены и убиты несколько бойцов. Как сообщали новости "Сегодня", недавно спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснял, почему ВСУ не стреляют в ответ.

Видео: Сегодня

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штрафы Донбасс ВСУ военнослужащие Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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