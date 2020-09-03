Шмыгаль объяснил, почему отцу Зеленского еще не присудили пожизненную стипендию

Коллеги профессора обращались к премьеру еще до того, как Зеленский стал президентом

Проект решения о присуждении пожизненных стипендий деятелям образовательной сферы был отозван для дополнения списков. Об этом в Facebook пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Поводом для данного пояснения, отмечает глава Кабмина, стал медийный резонанс по поводу того, что Кабмин якобы не рассмотрел представление коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. Шмыгаль получил от коллег отца президента письмо с претензиями.

"Как объясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных успехов и достижений соискателя", – пишет премьер-министр.

Также глава Кабмина призвал трудовые коллективы вузов поторопиться с уточнением списков, чтобы стипендии были назначены к профессиональному празднику.

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"Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября – Дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении новых изменений в госбюджет на 2020 год, касающийся автомобильных дорог и восстановления аварийных мостов. Им предусматривается, что на ремонт дорог денег выделят больше, а на льготы и субсидии – меньше.

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