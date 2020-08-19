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Шмыгаль о смерти Бориса Патона: Большая потеря для Украины

19 августа, 20:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Премьер назвал выдающегося ученого Человеком с большой буквы

Премьер Денис Шмыгаль назвал большой потерей для Украины смерть Бориса Патона, выдающегося ученого и президента отечественной Академии наук.

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Об этом сообщается на официальной страничке главы правительства в Faсebook.

"Большая потеря для Украины. Ушел из жизни Герой Украины и легендарный ученый Борис Евгеньевич Патон. Человек с большой буквы.

Более полвека он возглавлял Национальную академию наук. Подарил человечеству более чем четыре сотни изобретений. Весомый личный вклад и добросовестный труд Бориса Евгеньевича в пользу Украины и всего научного мира будет помнить еще не одно поколение. Светлая память", – говорится в сообщении Шмыгаля.

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Шмыгаль о смерти Бориса Патона: Большая потеря для Украины
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Сайт "Сегодня" писал, что президент Владимир Зеленский откликнулся о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец.

Напомним, когда выдающемуся украинскому ученому исполнилось 100 лет, он рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа.

Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".

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смерть ученый соболезнования Борис Патон Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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