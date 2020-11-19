Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаун

Следует рассматривать все варианты при росте заболеваемости COVID, говорит премьер

Премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и соблюдение карантина выходного дня.

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Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства напомнил мэрам, что каждый из них отвечает за жизнь и здоровье людей, поэтому нужно обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации по коронавирусу.

Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это – единственная альтернатива локдауну. Он отметил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", – отметил премьер.

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Напомним, мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

А 17 ноября Верховная Рада отказалась обратиться в Кабмин с просьбой отменить карантин выходного дня и пересмотреть свое решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Соответствующий проект постановления поддержали всего 149 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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