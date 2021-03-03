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Шмыгаль: Карантин спас Украину от итальянского сценария эпидемии COVID-19

3 марта, 13:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе

Карантин в Украине, который ввели с марта прошлого года, спас украинцев от итальянского сценария развития эпидемии коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, благодаря принятым мерам смертность от этого вируса в Украине является одной из самых низких в Европе. Показатель летальных случаев составляет менее 1,9%.

"Много было критики, но сейчас можно сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", - заявил он.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7235 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Кроме того, ранее бывший директор Центра общественного здоровья, врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что нужно для победы над COVID-19 в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Украина коронавирус Денис Шмыгаль
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