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Шкарлет попал в скандал из-за диссертации Кивы: что произошло

15 июня 2021 17:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минобразования сказал, что к диссертации нардепа не поступало возражений – за это его обвинили во лжи

Министр образования Сергей Шкарлет объяснил свои слова о том, что якобы в ведомство не поступало возражений против диссертации нардепа Ильи Кивы, которая сейчас проверяется в МОН. Он признал, что высказался некорректно.

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Что наговорил Шкарлет

Накануне в интервью одному из СМИ министр, комментируя проверку диссертации Кивы, сказал, что ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило.

"Вы знаете, очень много сопротивления в соцсетях. Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. И против меня было сопротивление большое", – сказал он.

Министр признал – высказался некорректно

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Шкарлет в Telegram выразил сожаление, что его комментарий об "отсутствии возражений" стал основанием для обвинений во лжи. Он объяснил, что все заявления, которые поступают в МОН, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются.

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"Считаю, что с учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателю (Киве) о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесения недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы "Радио Свобода" я высказался не совсем корректно. Однако мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", – заявил министр образования.

Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Тем временем корреспондент "Сегодня" пообщался с нардепом. Кива рассказал о форме сборной Украины, Медведчуке и своем отпуске:

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