Щедрость перед выборами: спецрепортаж "По следам местных схематозов. Черниговская область"

Программа вышла в эфир 15 октября, в 23:20

На телеканале Украина вышел специальный репортаж-расследование "По следам местных схематозов. Черниговская область".

Реклама

Накануне местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября, авторы программы решили выяснить – что ожидает украинцев во время предвыборной гонки. И правда ли, что молодой демократии в регионах втыкают палки в колеса?

Журналисты спецрепортажа собрали свидетельства о подкупе избирателей, заявления о манипуляциях и махинациях в ходе избирательной кампании.

Интервью корреспондентам дали, в частности, председатель СБУ (2006-2010 гг., 2014-2015 гг.) Валентин Наливайченко, депутат Менского городского совета Роман Бутенко и депутат Черниговского областного совета Дмитрий Блауш.

Смотрите полное видео специального репортажа-расследования "По следам местных схематозов. Черниговская область".

Реклама

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по заявлению ряда экспертов, в Украине уже начали использовать грязные методы во время избирательной гонки.

Участники местных выборов, к примеру, расклеивают листовки с ложью о политических оппонентах и распространяют фейки в Интернете. Кому-то из кандидатов порезали агитационную палатку, у кого-то – агитаторов избили.

Всевозможных нарушений во время этой кампании в полиции собралось уже на 300 уголовных дел.

"Сегодня" также рассказывали о том, что Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс. Этот закон Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама