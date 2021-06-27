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Шантаж вакцинами. Все о том, как Украина стала жертвой манипуляций Китая

27 июня 2021 14:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным западных СМИ и Госдепа, Китай заблокировал поставки вакцин и принудил Киев отозвать подпись под резолюцией о правах человека в Синьцзяне

Вокруг поставок в Украину китайских вакцин от коронавируса разгорается крупный скандал. Западные СМИ сообщили, что ради получения законтрактованных 500 доз препарата Киев был вынужден выполнить негласное политическое требование Пекина.

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Сайт "Сегодня" разобрался, о чем идет речь и как стороны комментируют произошедшее.

Шантаж Китая?

25 июня агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Китай пригрозил Украине блокировкой поставки 500 тысяч доз вакцин от коронавируса, если Украина поддержит в ООН документ, который призывает к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.

По информации источников AP, после угроз Пекина Киев отозвал подпись под этим заявлением.

США подтвердили

В тот же день, 25 июня, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина стала жертвой Китая, сообщает "Зеркало недели".

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"Это использование вакцин в качестве оружия", - сказала она.

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Что говорят в Китае

27 июня Китай заявил, что поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий, передает Associated Press.

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"Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая", – заявили в МИД КНР.

При этом там отметили, что приветствуют решение Киева отозвать свою подпись под резолюцией.

Украина отмалчивается

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МИД Украины пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Как известно, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovac и получила пока 1,2 млн доз.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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