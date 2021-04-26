Шаг для безопасности Украины и мира: Зеленский на ЧАЭС об открытии нового хранилища

Президент во время посещения ЧАЭС сообщил об открытии нового хранилища для ядерного топлива

Чернобыльская трагедия вошла в число самых больших техногенных, экологических, гуманитарных катастроф в нашем современном мире. Наша задача – не допустить повторения подобных катастроф.

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Об этом во время посещения Чернобыльской атомной электростанции заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня будет введено в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива", - сказал президент.

По его словам, Украина вместе с партнерами реализовывала проект по строительству ядерного хранилища "СВЯП-2" более 10 лет.

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"Это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне, Украине, Европе и всем мире", - сказал президент, добавив, что срок эксплуатации этого хранилища составляет до ста лет.

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Зеленский напомнил, что после взрыва на ЧАЭС радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию и многие европейские страны.

В ликвидации аварии принимали участие не менее 600 тысяч человек.

"Наш долг сохранить память про каждого из них… Сегодня наша цель – трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения. Заложить в ее историю научно-просветительский смысл", - сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, к 35-годовщине аварии на ЧАЭС "Сегодня" сняли зону отчуждения с высоты птичьего полета.

Видео: Сегодня

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