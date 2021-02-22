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"Северный поток-2" может быть достроен, но газ по нему поставляться не будет – евродепутат

22 февраля, 19:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наблюдается рост сопротивления этому проекту, говорит Виола фон Крамон-Таубадель

Газопровод "Северный поток-2" может быть достроен, однако, газ по нему не поставлять не будут.

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Об этом заявила член Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Я наблюдаю рост сопротивления этому проекту. В частности, в рядах моей партии. Мы были первыми и единственными, кто выступал против него, именно через Украину, с геостратегических соображений", – сказала евродепутат.

По ее словам, если этот газопровод будет построен, выйти из этой схемы будет трудно.

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"В сентябре у нас состоятся федеральные выборы, и в результате наша "Партия зеленых" может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будем иметь громкий голос в новом правительстве, активно отстаивать решения, не позволит транспортировать газ этим газопроводом", – резюмировала политик.

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Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, в январе экологи Германии из Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) и "Немецкой экологической помощи" (Deutsche Umwelthilfe) опротестовали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH).

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газопровод Северный поток 2
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