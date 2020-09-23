В Сенате США одобрили кандидатуру нового посла в Украине

Американский посол в Украине будет играть важную роль для США, считает один из сенаторов

Предложенная Трампом кандидатура на должность посла США в Украине поддержана комитетом Сената по иностранным делам – сенаторы проголосовали за генерала в отставке Кита Дейтона.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Председатель комитета сенатор Джим Риш считает, что посол США в Украине будет играть важную роль во внешней политике Америки.

"Я рад, что комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль во внешней политике США, и я надеюсь, что кандидатуры господина Вайнштайна и господина Дейтона будут утверждены в ближайшее время", – заявил он.

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Отметим, что Дейтон не просто бывший военный, но и имеет внушительное образование: получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории – в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений – в Университете Южной Калифорнии. Учился в Гарвардском университете по стипендиальной программе колледжа и был старшим научным сотрудником Сухопутных войск в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Владеет русским языком.

Среди прочего он был и военным атташе США в России. За время своей службы занимал четыре командные должности в качестве офицера-артиллериста, он также был офицером по оперативным вопросам и начальником штаба. Работал директором по оперативным вопросам и директором по агентурной разведке Разведывательного управления министерства обороны в Вашингтоне. Прошел обучение на курсе офицеров-страноведов в Институте по изучению Советского Союза Сухопутных войск США в Гармиш-Партенкирхене. Среди его назначений в этой области – офицер штаба по военно-политическим вопросам (Сухопутных войск США) в Вашингтоне. Последним назначением на действительной службе была должность координатора США по вопросам безопасности между Израилем и властями Палестинской автономии в Иерусалиме. Вышел в отставку с действительной военной службы 1 декабря 2010 года в звании генерал-лейтенанта, прослужив в вооруженных силах более 40 лет. Директор Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла. Бывшие послы США рассказали, почему назначение Дейтона – это хороший сигнал для Киева.

Спустя полтора года после отзыва Мари Йованович с должности посла США в Украине Белый дом может официально назначить нового главу дипмиссии. Дейтон уже прошел "собеседование" в Сенате, получил там одобрение и может приехать в Киев до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. На должность он зайдет в очень непростое время. Во-первых, ему нужно будет подготовить визит Владимира Зеленского в Белый дом. Больше о нем читайте в нашей статье: "Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине".

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