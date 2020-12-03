"Клубничка" в Раде: самые громкие секс-скандалы с нардепами 9 созыва

В Верховной Раде очередной скандал – нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента разглядывал голую женскую грудь.

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Это не первый случай, когда пикантные подробности личной жизни нардепов становятся достоянием общественности.

Сайт "Сегодня" решил вспомнить самые громкие секс-скандалы парламента 9 созыва, которые попали в объективы фото- и видеокамер журналистов.

Переписка "зеленой кнопочки" Криворучкиной

В сентябре прошлого года журналисты засняли переписку представительницы партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной с неким мужчиной, которого она подписала "Любимый". А он Криворучкину ласково называл своей "зеленой кнопочкой".

"Слуга народа", видимо, решила отпраздновать принятие важного закона и написала своему возлюбленному страстное сообщение следующего содержания.

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"Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь", – сказано в переписке.

Непристойная переписка с "Лешей"

Еще один депутат от "Слуги народа" – Анатолий Остапенко – попал в неловкую ситуацию из-за переписки с неким Лешей С.

Собеседники договаривались о встрече, на которую Лешу пригласили прийти "в трусах", на что тот ответил "трах*ть себя не дам".

Источник: facebook.com/anon.wm

Кива и "Юля конкурс красоты Одесса"

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Спустя короткое время в объективы камер попал представитель "ОПЗЖ" Илья Кива. Журналисты сняли, как политик сначала вел переписку с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса". А после этого начал массировать свои гениталии.

Общественность сделала вывод, что Кива занимался мастурбацией, хотя сам нардеп это опроверг. По его словам, на самом деле он "поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке". А видео Илья Кива назвал "смонтированным".

Отметим, что ролик с депутатом даже попал на сайт Pornhub, но видео там не стало слишком популярным.

"Час – 100 долларов": секс-переписка Богдана Яременко

Самый громкий секс-скандал произошел 30 октября прошлого года. Тогда сайт "Буквы" опубликовал фото переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, который во время заседания Верховной Рады общался в чатах знакомств, а также обсуждал условия встречи с проституткой.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – таким был ответ девушки на запрос Яременко.

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Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

На ситуацию отреагировал и сам Яременко. После огласки он заявил, что решил намеренно спровоцировать журналистов, которые фотографируют телефоны политиков в Раде.

В итоге нардеп был вынужден написать заявление о сложении полномочий председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал он.

Третьякова и новый матрас

Еще одна "слуга народа" Галина Третьякова в конце прошлого года "спалилась" на секс-переписке с мужем Сергеем Поповым.

– Может, сегодня матрас привезут.

– Урааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрац. Секс на новом матраце. Ураааааа.

Позже политик отреагировала на эту пикантную публикацию.

"Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарю мужа!" – написала она на своей странице в Facebook.

Двусмысленная переписка Ирины Констанкевич

Опыт нардепа Богдана Яременко, кажется, ничему не научил других народных избранников. В сентябре за интимной перепиской с женщиной застали члена депутатской группы "За будущее" Ирину Констанкевич.

"Как бы я хотела сейчас быть возле вас. Сижу на полу в одеяле, окно открыто, звезды безграничны, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я мыслями с вами в Боголюбских Альпах", – писала собеседница политика.

Фото: apostrophe.ua

В ответ на вопрос, может ли она ей позвонить, Констанкевич ответила своей знакомой: "Жду вашего звонка каждый вечер". Также она отправила ей голосовое сообщение и собственное фото из Рады.

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