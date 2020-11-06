Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера": выборы по-американски, локдаун по-украински

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", зрителей ожидает эксклюзив – первое выступление нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.
Также эксклюзивно в выпуске ведущий Савик Шустер объяснит, как проходили выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали по американской избирательной системе.
В частности, политики будут говорить о влиянии, которое окажут на Украину важнейшие выборы в мире. Также будут обсуждать, нужно ли вводить локдаун в нашей стране.
Гостями студии станут:
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- военнослужащий Нацгвардии, который освобожден из итальянской тюрьмы Виталий Маркив;
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
- лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
- резидент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020) Тимофей Милованов;
- соавтор документального фильма "Между двух огней" Ольга Токарюк.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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