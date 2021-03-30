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Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

30 марта, 09:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламент примет два постановления о событиях под ОПУ и на Донбассе

Верховная Рада проведет не два внеочередных заседания, как предполагалось ранее, а три. Депутаты обсудят погромы под Офисом президента, эскалацию на Донбассе, заслушают силовиков и примут закон о помощи бизнесу на время локдауна.

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Депутаты соберутся в сессионном зале на 13:00. Заседания будут проходить сразу одно за другим.

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Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

Первое заседание

  • Постановление об осуждении действий России в связи с эскалацией в Донбассе.
  • Доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации на фронте.

Второе заседание

  • Выплаты компенсации по 8 тысяч грн малому бизнесу, ФОПам, их сотрудникам (законопроекты №5300, 5300-1).
  • Перечень государственных объектов, которые не подлежат приватизации (№4020-1,2,3).
  • Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности (№4157) и ответственность за препятствование проверкам пожарной безопасности (№3931).
  • Налоговая амнистия (№5153, 5155, 5156).

Третье заседание

  • Постановление об осуждении погромов под Офисом президента.
  • Доклад глав СБУ, Госбюро расследований и Нацполиции.
  • Досрочное прекращение депутатских полномочий нардепов Скичко и Колыхаева.
  • Назначение внеочередных выборов мэра Харькова.

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Верховная Рада внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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