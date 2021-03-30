Парламент примет два постановления о событиях под ОПУ и на Донбассе

Верховная Рада проведет не два внеочередных заседания, как предполагалось ранее, а три. Депутаты обсудят погромы под Офисом президента, эскалацию на Донбассе, заслушают силовиков и примут закон о помощи бизнесу на время локдауна.

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Депутаты соберутся в сессионном зале на 13:00. Заседания будут проходить сразу одно за другим.

В тренде Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

Первое заседание

Постановление об осуждении действий России в связи с эскалацией в Донбассе .

. Доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации на фронте.

Второе заседание

Выплаты компенсации по 8 тысяч грн малому бизнесу, ФОПам , их сотрудникам (законопроекты №5300, 5300-1).

, их сотрудникам (законопроекты №5300, 5300-1). Перечень государственных объектов, которые не подлежат приватизации (№4020-1,2,3).

Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности (№4157) и ответственность за препятствование проверкам пожарной безопасности (№3931).

Налоговая амнистия (№5153, 5155, 5156).

Третье заседание

Постановление об осуждении погромов под Офисом президента .

. Доклад глав СБУ, Госбюро расследований и Нацполиции.

Досрочное прекращение депутатских полномочий нардепов Скичко и Колыхаева.

Назначение внеочередных выборов мэра Харькова.

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