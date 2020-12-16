Сегодня Рада может уволить одного министра

В повестке пленарного заседания увольнения двоих министров, но Разумков говорит об одном

Вчера министры экологии и по делам ветеранов подали в отставку и сегодня одного из них могут уволить – Верховная Рада планирует рассмотреть этот вопрос на сегодняшнем пленарном заседании.

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Об этом рассказал глава парламента Дмитрий Разумков, передает пресс-служба ВР.

Он отметил, что накануне поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины.

Спикер уточнил, что депутаты планируют рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой – возможно, завтра", – сказал Разумков.

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Отметим, что в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания стоит увольнения обоих министров – Сергея Бессараба (Минветеранов) и Романа Абрамовского (Минприроды).

Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря на вечернем заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины обсуждались пять кандидатов в Кабмин. В СН отмечали, что голосование по ним планируется на четверг-пятницу.

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