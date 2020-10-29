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"Сегодня" и "Украина 24" будут делать включения из штабов Трампа и Байдена

29 октября, 17:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Команда новостей «Сегодня» и телеканала «Украина 24» развернет специальные студии в разных уголках США и будет делать включения из штабов кандидатов

Команда "Новостной Группы Украина" отправилась в США, где обустроит специальные студии, будет работать непосредственно в штабах кандидатов на пост президента и делать масштабные прямые включения из разных уголков Соединенных Штатов сразу для двух телеканалов – "Украина" и "Украина 24".

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3 ноября запланировано основное голосование за президента США. В этом году на 59-х президентских выборах за пост главы государства будут бороться два кандидата – действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Команда новостей "Сегодня" и "Украина 24" отправилась в Америку, где обустроит специальные студии в разных городах, штатах страны и в прямом эфире будет освещать, как американцы выбирают нового президента.

"В прошлом году имел успех спецпроект нашей команды к выборам президента Украины. В прямом эфире мы объединили несколько континентов и эксклюзивно показали, как голосуют за главу государства украинцы в Австралии, США, Канаде, Бельгии, Германии и др. В этом году по случаю президентских выборов в США снова пересечем океан, обустроим специальные студии в разных уголках Соединенных Штатов, в частности в Вашингтоне и его округах, Нью-Йорке, Филадельфии, Вирджинии и т. д. Наша команда будет работать непосредственно в штабах Трампа и Байдена и в масштабных прямых включениях сразу для двух телеканалов – "Украина" и "Украина 24" – сообщит все детали волеизъявления американцев", – рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

29 октября ведущие новостей "Сегодня" Елена Кот и Игорь Пупков, журналистка Елена Гончаренко, операторы Руслан Кузьгов, Александр Павленко и Владислав Смелянец отправляются в Вашингтон. Там уже работает и ждет коллег оператор Александр Литвинов и журналистка Зоряна Степаненко. В воскресенье, 1 ноября, зрители увидят первое прямое включение из Вашингтона и округов штата в выпусках новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" и на канале "Украина 24".

1 ноября Игорь Пупков и Руслан Кузьгов переедут в Нью-Йорк, будут работать в штабе Дональда Трампа и развернут студию в самом сердце мегаполиса – на Таймс-сквер.

Елена Кот и Александр Павленко отправятся в Филадельфию, где находится штаб другого кандидата на пост президента США – Джо Байдена. Из штаба сделают прямые включения и обустроят специальную студию. На прошлых президентских выборах именно в Филадельфии состоялся большой митинг, в котором приняли участие семейство Обамы и Клинтон. На нынешних выборах наша команда будет тщательно следить за ситуацией в городе, за возможными акциями протеста и оперативно все освещать зрителям.

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Зоряна Степаненко в прямых включениях в выпусках новостей "Сегодня" и на канале "Украина 24" уже неоднократно сообщала о предвыборной кампании, дебатах между кандидатами, настроении жителей и т. д. 3 ноября журналистка вместе с американской семьей отправится на избирательный участок и покажет, как осуществляют волеизъявления в Нью-Йорке.

Елена Гончаренко проследит, как воспользуются своим правом голоса американцы в Вирджинии.

Смотрите включения из Соединенных Штатов ежедневно, начиная с 1 ноября, в выпусках новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" и на канале "Украина 24".

Кроме этого, 3 ноября с 23:00 наши ведущие, журналисты вживую расскажут все детали голосования в США на телеканале "Украина 24" в эфире спецпроекта Евгения Киселева "Америка выбирает 2020".

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Дональд Трамп Джо Байден трк украина Выборы президента США-2020 Украина 24

Источник: Сегодня

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