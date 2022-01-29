"Сдадут всех, кто с конвертами": в Сеть слили переписку с Тищенко, где угрожают дать показания в НАБУ

В Telegram появился новый канал под названием Harley Quinn, где слили якобы переписку "жены" Сергея Кузьминых, которого поймали на крупной взятке, с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и другими.
Странная переписка с Тищенко
Админы канала указали, что притворились супругой Сергея Кузьминых, чтобы проверить нардепов "Слуги народа", а именно Елену Шуляк, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого и Николая Тищенко.
"Сегодня я притворялась супругой Сергея Кузьминых — тот самый депутат, которого НАБУ приняло на взятке. Я была в отчаянии и стучалась во все двери к влиятельным людям, просила о помощи. У Шуляк, у Корниенко, у Радуцкого, с помощницей Кузьминых г-жой Прокофьевой и других коллег по комитету. Все, как один, дали заднюю и слили своего коллегу. И только Николай Тищенко, когда узнал, что пахнет жареным и что Кузьминых под пытками сливает всех по зп в конвертах согласился поговорить с родственником Ермаком. Добрая душа", – говорится в сообщении.
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Отметим, действительно ли отвечал Тищенко, мы проверить не можем.
Новый сливной бочок "слуг"?
Ранее уже существовал Telegram-канал Джокер, который часто сливал инсайды с внутренней кухни "Слуги народа". Теперь появилось что-то подобное под названием Harley Quinn (Харли Квин).
Этот персонаж – суперзлодейка, позже антигерой вселенной DC Comics, первоначально появившаяся в мультсериале "Бэтмен" 1992 года, позже была перенесена в комиксы. Во вселенной Marvel она является девушкой того самого Джокера.
За что задержали нардепа Кузьминых?
28 января детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.
По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
В настоящее время Бюро не может задержать нардепа по закону. Ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения.
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