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"Сдадут всех, кто с конвертами": в Сеть слили переписку с Тищенко, где угрожают дать показания в НАБУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 января, 13:25
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В "Слуге народа" новый скандал со взяточничеством – к Тищенко обратилась якобы жена Кузьминых
Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Telegram появился новый канал под названием Harley Quinn, где слили якобы переписку "жены" Сергея Кузьминых, которого поймали на крупной взятке, с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и другими.

Странная переписка с Тищенко

Админы канала указали, что притворились супругой Сергея Кузьминых, чтобы проверить нардепов "Слуги народа", а именно Елену Шуляк, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого и Николая Тищенко.

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"Сегодня я притворялась супругой Сергея Кузьминых — тот самый депутат, которого НАБУ приняло на взятке. Я была в отчаянии и стучалась во все двери к влиятельным людям, просила о помощи. У Шуляк, у Корниенко, у Радуцкого, с помощницей Кузьминых г-жой Прокофьевой и других коллег по комитету. Все, как один, дали заднюю и слили своего коллегу. И только Николай Тищенко, когда узнал, что пахнет жареным и что Кузьминых под пытками сливает всех по зп в конвертах согласился поговорить с родственником Ермаком. Добрая душа", – говорится в сообщении.

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Отметим, действительно ли отвечал Тищенко, мы проверить не можем.

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Сергей Кузьминых и его супруга Елена Кузьминых. Фото: My.ua
Сергей Кузьминых и его супруга Елена Кузьминых. Фото: My.ua

Новый сливной бочок "слуг"?

Ранее уже существовал Telegram-канал Джокер, который часто сливал инсайды с внутренней кухни "Слуги народа". Теперь появилось что-то подобное под названием Harley Quinn (Харли Квин).

Этот персонаж – суперзлодейка, позже антигерой вселенной DC Comics, первоначально появившаяся в мультсериале "Бэтмен" 1992 года, позже была перенесена в комиксы. Во вселенной Marvel она является девушкой того самого Джокера.

Персонаж Marvel Харли Квин. Фото: из открытых источников
Персонаж Marvel Харли Квин. Фото: из открытых источников

За что задержали нардепа Кузьминых?

28 января детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В настоящее время Бюро не может задержать нардепа по закону. Ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения.

Сергей Кузьминых. Фото: из открытых источников
Сергей Кузьминых. Фото: из открытых источников

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