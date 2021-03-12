СБУ заинтересовалась соглашением о базировании Черноморского флота в Украине

Подписание документа привело к увеличению числа российских военных в Крыму и оккупации полуострова

Служба безопасности Украины исследует обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

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Об этом спецслужба сообщает в своем Telegram-канале.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

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С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

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Напомним, 11 марта Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Как известно, Харьковские соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму были подписаны 21 апреля 2010 года тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. В последствие эти соглашения стали называть "пактом Януковича-Медведева".

27 апреля 2010 года Верховная Рада ратифицировала соглашения. После оккупации Крыма Россия заявила, что соглашения утратили силу.

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