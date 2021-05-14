СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"

В спецслужбе считают, что именно Семенченко передал деньги для совершения теракта

Служба безопасности Украины раскрыла совершение теракта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства" 112-канал", который произошел в июле 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время выборов в Верховную Раду этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

В июне 2019 Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

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По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Зато для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.

В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Сейчас последнее сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Документирования противоправной деятельности проводилось СБУ во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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