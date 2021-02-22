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СБУ объяснила введение санкций против сети "Спортмастер"

22 февраля, 21:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бизнесменам аукнулась работа на оккупированных территориях

Санкции против сети магазинов Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – сказано в сообщении ведомства.

Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

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Напомним, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая розничная сеть торговли спорттоварами в Украине включена в санкционный список решением СНБО и указом президента от 19 февраля 2021 года.

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Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет:

  • торговых операций;
  • транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств;
  • на вывод капиталов за пределы Украины.

Также сообщалось, что даже через два дня после введения санкций сеть Sportmaster продолжала работу.

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СБУ магазины СНБО санкции спортивное снаряжение
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