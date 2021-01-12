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Сайт Офиса президента подвергся атакам хакеров

12 января, 18:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Госспецсвязи подсчитали количество кибератак за неделю

В начале 2021 года сайт Офиса президента снова подвергся атакам хакеров. Только с 6 по 12 января зафиксировано десятки DDoS-атак.

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Об этом сообщает Госслужба спецсвязи и защиты информации.

В ведомстве сообщили, что система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала 52 755 атак различных видов. В основном это сетевые атаки прикладного уровня (97%).

"Также зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы Офиса президента Украины и Госспецсвязи", – говорится в сообщении.

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Всего за последнюю неделю система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 5 026 884 подозрительных события. Подавляющее большинство – попытки похитить информацию (39%), 27% – сетевое сканирование, 12% – попытки получить права администратора.

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Отметим, что сайты государственных ведомств далеко не впервые атакуются хакерами. Как сообщали новости "Сегодня", в декабре 2019 года в СНБО заявляли об атаке хакеров на сайт Зеленского.

А недавно в СБУ рассказывали, что кибератаки на Украину происходят каждый день, более 70% из которых – со стороны РФ.

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хакеры кибератака госспецсвязь Офис президента

Источник: Сегодня

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