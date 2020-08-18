"Саша, ты уволен!": в Минске завершился митинг (видео)

В митинге приняло участие около 10 тысяч человек

Многотысячный митинг против режима беларусского президента Александра Лукашенко в Минске сегодня на удивление завершился без эксцессов и задержаний.

Реклама

"Люди начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: "Мы пришли бесплатно", – пишет портал TUT.BY.

Протестующие расходятся, скандируя: "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!" и "Саша – (Александр Лукашенко – Ред,), ты уволен!".

Интересно, что на площадь Независимости пришли четыре силовика. Через громкоговоритель они призвали протестующих оставить за собой порядок. Люди в ответ попросили их оставить за собой порядок, когда те "будут покидать страну".

В тренде В штабе оппозиции успокоили Лукашенко: разрыва с Россией не будет

По оценке журналистов, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек.

Видео: Mash

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен обсудить с Россией "в подходящее время" протесты против главы Беларуси Александра Лукашенко. По мнению президента США, протесты выглядят мирными. Но Трамп не сообщил каких-либо подробностей о том, когда он намерен провести переговоры с Москвой.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама