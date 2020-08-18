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"Саша, ты уволен!": в Минске завершился митинг (видео)

18 августа, 23:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В митинге приняло участие около 10 тысяч человек

Многотысячный митинг против режима беларусского президента Александра Лукашенко в Минске сегодня на удивление завершился без эксцессов и задержаний.

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"Люди начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: "Мы пришли бесплатно", – пишет портал TUT.BY.

Протестующие расходятся, скандируя: "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!" и "Саша – (Александр Лукашенко – Ред,), ты уволен!".

Интересно, что на площадь Независимости пришли четыре силовика. Через громкоговоритель они призвали протестующих оставить за собой порядок. Люди в ответ попросили их оставить за собой порядок, когда те "будут покидать страну".

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По оценке журналистов, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек.

Видео: Mash
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Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен обсудить с Россией "в подходящее время" протесты против главы Беларуси Александра Лукашенко. По мнению президента США, протесты выглядят мирными. Но Трамп не сообщил каких-либо подробностей о том, когда он намерен провести переговоры с Москвой.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь митинг

Источник: news.tut.by

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