Все болезни Путина: какие "диагнозы" ставили главе РФ за последние годы

Кремль всегда отрицал информацию, появляющуюся в СМИ, но народ властям не верил

В СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом и скоро уйдет (как минимум, в отставку).

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Ранее был "диагноз" Путина – болезнь Паркинсона. Но за последние 10 лет российскому президенту общественность и СМИ "диагностировали" и другие смертельные недуги.

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В первом десятилетии нынешнего века слухов о болезнях Путина почти не циркулировало. Это и не удивительно, российский президент, которому политтехнологи старательно лепили маскулинный образ выглядел пышущим здоровьем.

Президент РФ регулярно и образцово-показательно нырял с дельфинами, летал со стерхами, охотился с Шойгу и тиграми. В общем, не давал никакого повода. Хотя еще в 2001-м СМИ писали о возможном онкозаболевании Путина.

Однако уже начиная с 2011 года ситуация изменилась. В СМИ и соцсетях все чаще стали появляться сообщения о болезнях Путина. Зачастую смертельных. Иногда для него самого, чаще для России и всего мира.

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Ведь всякое может быть, когда в руках у шизофреника (и именно такой "диагноз" Путина наиболее популярен в российском и (особенно) украинском сегментах соцсетей.

2011. Маниакально-депрессивный синдром

Вот что, например, написал в своем ФБ москвич Михаил Кукобака:

Кукобака, заметим, намекнул о "трагедии для соседей" в контексте диагноза Путина. Но в Киеве, к сожалению тогда на этот пост не обратили внимания.

2012. Синдром Клювера-Бьюси и рак позвоночника

В следующем году тему психического расстройства российского президента продолжили блогеры:

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В этом же году соцсети облетела новость о том, что в Путина – прогрессирующий рак позвоночника. Болеет он, оказывается, еще с 2003 года, об этом знает очень узкий круг лиц, давших подписку о неразглашении информации. К 2012-му болезнь прогрессировала настолько, что Путину уже с трудом удается согнать с лица "маску смерти".

Слухи основательно подогревало интервью Геннадия Хазанова, в котором он рассказывал о предсказании некой ясновидящей. По словам Хазанова (не обойденного, кстати, вниманием власти, а потому претендующего на непредвзятость), Путин должен уйти с должности в 2015 году. (Видео с предсказанием смотрите в конце материала).

Кстати это видео было очень популярно в украинских соцсетях в 2014-м, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины

2013. Неизвестная болезнь

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В СМИ и соцсетях продолжали обсуждать смертельную болезнь Путина. На этот раз поводом стали отложенные важные зарубежные поездки. Впрочем, иногда появлялись и другие диагнозы. Как, например, этот, вызванный, по видимому историей с поцелуем в пупок мальчика:

2014. Летальная онкология

В этом году масла в огонь подлили зарубежные СМИ. Журналист Нью-Йорк-Пост Ричард Джонсон написал колонку на шестую страницу издания (пишет о слухах).В которой прямо заявил: причиной поспешного вторжения Путина в Украину может быть смертельная болезнь российского президента.

"По некоторым данным, Путину осталось жить около трех лет. Именно поэтому президент России спешит с вторжением в Украину. Он хочет оставить в наследство великую Россию, расширив границы страны, как и Сталин", – написал журналист.

Впрочем, в украинском сегменте интернета, внимательно следившем за ситуацией на фронте, все же больше склонялись к психиатрическим диагнозам агрессора.

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2015. Аутизм

Наконец слухи о диагнозах Путина, построенные на предсказаниях и народных наблюдениях были разбавлены научным подходом. USA TODAY получило в свое распоряжение секретное исследование Пентагона о здоровье Путина. Издание тотчас опубликовало материал, сильно разочаровав миллионы граждан, желавших как можно скорее посмотреть телетрансляцию похорон Путина.

Американские ученые не выявили в российского лидера признаков онкозаболевания. Но предположили синдром Аспергера – "аутическое расстройство, которое влияет на все его решения". Впрочем, исследовали американцы Путина исключительно дистанционно – по видео. Ученые отметили, что для того, чтобы ставить точный диагноз, нужно провести полное исследование. Например томографию мозга Путина.

2016. Травмы и болезни

К американским ученым присоединились российские. Центр экономических и политических реформ сделал сравнительный анализ активности российских руководителей. И пришли к выводу, что Путин побил рекорд малоактивности за последние 15 лет (то есть, приблизился к позднему Ельцину). Начало снижения активности Путина датируется маем 2013.

"Как раз в то время начинают говорить, что президент неважно выглядит, что у него могут быть какие-либо травмы и болезни", – прокомментировал руководитель Центра Николай Миронов.

2017. Рак

Общественность продолжала обсуждать слухи об онкозаболевании:

2018. Синдром Ивана Грозного

В этом году с подачи российских журналистов на первое место снова вышло психическое здоровье главы Российской Федерации:

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2019. Хроническая болезнь

И снова – обсуждение смертельных болезней. Правда, далеко не такое активное как еще несколькими годами ранее:

Тайна здоровья Путина

Возможно, влияние на активность обсуждений смертельных болезней Путина оказал тот факт, что многочисленные предсказания, дававшие российскому лидеру от силы пару лет перманентно не сбывались Путин жив по сей день. Впрочем, народ в последнем как раз не очень уверен, потому, может и не интересуется новыми смертельными болезнями Путина:

А вот и видео с предсказанием Хазанова:

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