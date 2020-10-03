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России не избежать санкций: Берлин ждет новые анализы отравления Навального

3 октября, 13:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкции должны быть целенаправленными и соразмерными, говорит Хайко Маас

Если Организация по запрещению химического оружия подтвердит результаты исследований проб отравления российского оппозиционера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции, – Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России.

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Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью новостному порталу t-online.

По словам германского дипломата, столь серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа, и в Европе едины во мнении на этот счет.

"Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти", – добавил Маас. Он ушел от ответа на вопрос, как такие меры могут выглядеть. "Это мы, страны – члены ЕС, решим вместе. Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными", – отметил министр.

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Касаясь темы заморозки "Северного потока – 2", Маас заметил, что нужно тщательно обдумать реакцию на отравление Навального. Ведь в строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм и половина из них – немецкие. В случае остановки строительства пострадали бы многие европейские работники.

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Напомним, месяцем ранее Маас заявил, что есть много свидетельств причастности Москвы к отравлению Навального.

Также сообщалось, что Навальный прямо обвинил Путина в своем отравлении.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление санкции против России Алексей Навальный Северный поток 2 Хайко Маас

Источник: Сегодня

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