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  1. Новости политики

Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику

26 марта, 11:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Удивительно, но в России неожиданно вспомнили о правах человека

В России нервно отреагировали на санкции Украины против российских СМИ, которые ввел в действие президент Владимир Зеленский. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их наступлением на свободу слова.

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Об этом она сказала на брифинге.

В России неожиданно вспомнили о правах человека.

"Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Видим в этом продолжение линии на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан, устрашение всех инакомыслящих", – заявила Захарова.

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В МИД РФ пожаловались Западу, что якобы Украина "наступает на демократические принципы".

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Как сообщали новости "Сегодня", Совет национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях 23 марта. Под ограничительные меры попали не только российские СМИ. Читайте подробней, кто попал в черный список.

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Россия СМИ санкции мид рф Мария Захарова

Источник: Сегодня

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