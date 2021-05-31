Санкции против Лукашенко могут иметь последствия для Украины – "Слуга народа"

Александр Лукашенко / Фото: Getty Images

Фракция "Слуга народа" поддержит проект постановления об обращении Верховной Рады к международным организациям с просьбой признать режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать санкциями, но это может обернуться последствиями для Украины. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

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Она напомнила, что и после белорусских выборов "Слуга народа" и президент Украины не признали легитимность Александра Лукашенко. Но и теперь Верховная Рада должна отреагировать на ситуацию с задержанием Протасевича.

Нардеп также отметила, что могут быть последствия и для Украины, и для простых белорусов.

"Нужно понимать, что в этих санкционных историях важно не наказать белорусский народ. Мы понимаем, что они там в большинстве заложники… Мы не хотим, чтобы эти люди остались без работы, бедствовали и мы им передавали гуманитарную помощь. Мы не хотим, чтобы пострадали белорусы. Кроме того, есть определенный критический импорт из Беларуси, как в случае с горючим. Там нет какой-то логики в действиях Лукашенко – он воздушный террорист. Но остановив продажу дизтоплива в Украину, это тоже не очень хорошо будет для самой Украины", – сказала Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.