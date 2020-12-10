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  1. Новости политики

Санду посетит Украину в январе – Кулеба

10 декабря, 20:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Страны будут налаживать отношения

Избранная президент Молдовы Майя Санду совершит визит в Украину в январе 2021 года.

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Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что в рамках своего визита в Молдову глава украинского МИД встретился с Санду.

"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", – написал Кулеба.

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Напомним, Дмитрий Кулеба 9-10 декабря находится в Молдове. Он встретился с ее новым лидером Майей Санду.

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Кроме того, ранее Майя Санду заявила о желании провести встречу с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским сразу после инаугурации.

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визит Молдова Украина Майя Санду
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