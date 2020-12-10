Санду посетит Украину в январе – Кулеба

Избранная президент Молдовы Майя Санду совершит визит в Украину в январе 2021 года.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он отметил, что в рамках своего визита в Молдову глава украинского МИД встретился с Санду.
"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", – написал Кулеба.
Напомним, Дмитрий Кулеба 9-10 декабря находится в Молдове. Он встретился с ее новым лидером Майей Санду.
Кроме того, ранее Майя Санду заявила о желании провести встречу с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским сразу после инаугурации.
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