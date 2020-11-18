Санду назвала Украину стратегическим партнером Молдовы: Многого можно достичь вместе

У Киева и Кишинева много общих проблем, говорит победитель выборов

Избранная президентом Молдовы Майя Санду встретилась с послом Украины Марком Шевченко и заявила о необходимости близкого сотрудничество между двумя нашими странами.

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Об этом пресс-служба возглавляемой Санду Партии действия и солидарности сообщила на странице политической силы в Facebook.

Будущая глава государства указала на важность развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и Украиной: ''У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем достичь вместе. Надо вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции".

Санду подчеркнула, что у Молдовы и Украины есть полная повестка дня, которая будет возобновлена ​​в ближайшее время.

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В ответ посол Марк Шевченко поблагодарил Майю Санду за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул неизменную позицию официального Киева, который уважает территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова в ее международно признанных границах и готов на основе этого подхода всесторонне способствовать поиску приемлемой модели приднестровского урегулирования, говорится на странице посольства в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой и заявил, что готов к сотрудничеству.

Также напомним, что во втором туре президентских выборов прозападный лидер оппозиции Майя Санду победила, набрав 57,75% голосов, а пророссийский действующий президент Игорь Додон – 42,25%.

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