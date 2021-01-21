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Самый важный день в истории: ЕСПЧ признал Грузию жертвой развязанной Россией войны

21 января, 16:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Суд в Страсбурге удовлетворил 6 из 8 предъявленных Тбилиси Москве обвинений

Европейский суд по правам человека согласился с утверждением Грузии о том, что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.

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Об этом говорится в решении суда в Страсбурге, который удовлетворил 6 из 8 предъявленных Тбилиси Москве обвинений.

Признание этих нарушений Большой палатой подтверждает, что Россия:

  • провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года;
  • ответственна за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами;
  • ответственна за нарушение свободы и безопасности гражданского населения;
  • ответственна за то, что не расследует убийства граждан Грузии во время войны.

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В контексте межгосударственного спора по поводу августовской войны Грузия обвиняет Россию в нарушении статьи №8 Европейской конвенции, в частности, Грузия считает, что Россия нарушила следующие статьи Европейской конвенции во время войны и последующей оккупации:

  • право на жизнь (статья №2);
  • запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (статья 3);
  • право на свободу и безопасность (статья №5);
  • право на защиту частной и семейной жизни (статья №8);
  • право на эффективное средство правовой защиты (статья №13);
  • защита собственности (статья 1 Протокола № 1);
  • право на образование (статья 2 Протокола № 1);
  • право на свободу передвижения (статья 2 Протокола №4).
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Власти Грузии с восторгом восприняли решение ЕСПЧ, сообщает издание Apsny.ge.

Президент Саломе Зурабишвили назвала решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она благодарит Министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии.

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Премьер Георгий Гахария назвал это самым важным днем в новейшей истории Грузии: "Тяжба "Грузия против России" завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!"

Бывший министр юстиции Ника Гварамия поздравил с этим событием бывшего заместителя Тину Бурджалиани: "Главное дело в нашей жизни завершилось. Теперь мы можем дожидаться, когда наши внуки расскажут об этом детям".

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Дело об августовской войне — второй межгосударственный спор между Грузией и Россией в Страсбургском суде. Первый спор о массовой депортации граждан Грузии из России в 2006 году закончился победой Грузии. И хотя ЕСПЧ вынес решение в пользу Грузии, Россия еще не выплатила компенсацию. Война между Россией и Грузией также расследуется Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, отечественный МИД заявлял, что умиротворение России после вторжения в Грузию привело к войне с Украиной.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, как все происходило во время российско-грузинской войны в августе 2008-го.

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Россия Грузия пытки агрессия еспч этнические чистки агрессия России

Источник: Сегодня

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