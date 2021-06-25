Саммит ЕС, новый глава Сумщины и депортация "Вато" – главные новости СЕГОДНЯ

25 июня всеобщее внимание было приковано к решениям политических лидеров ЕС и назначениям в Сумской области и другим событиям

Самые важные новости 25 июня касались кадровых назначений в ОГА и решений лидеров ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Зеленский поменял председателя Сумской области, Евросоюз принял коммюнике после саммита, Германия решила пускать вакцинированных украинцев, криминального "авторитета" "Вато" депортировали в Грузию, а Протасевича выпустили из СИЗО в Беларуси – сайт "Сегодня" собрал главные новости пятницы, 18 июня.

Новый начальник Сумщины

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Зеленский поежлал удачи Живицкому на новой должности / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской облгосадминистрации, предварительно уволив с этой должности Василия Хому.

Живицкий – уроженец Сумщины. В его послужном списке должности руководителя аппарата Сумской ОГА, а также замминистра инфраструктуры при Владиславе Криклие.

Саммит ЕС

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В ЕС пригрозили РФ новыми санкциями. Коллаж "Сегодня"

В Брюсселе состоялся Евросаммит лидеров 27 стран ЕС. Для Украины это событие имеет три важных последствия:

в коммюнике по итогам встречи Россию призвали взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе;

по урегулированию конфликта на Донбассе; ЕС отклонил идею Франции и Германии провести общую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным;

провести общую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным; главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии поручили изучить возможность введения новых санкций против РФ.

Украинцев впустят в Германию после вакцины

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Германия разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

Впускать в страну будут только вакцинированных препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Для переболевших ковидом прививка может состоять только из одной дозы вакцины.

"Вора в законе" выгнали из Украины

Реклама Очередной криминальный авторитет покидает Украину / Фото: Нацполиция

Сотрудники Нацполиции выдворили из Украины уголовного "авторитета" Вахтанга Кипиани, известного в криминальных кругах как "Вато".

25 июня его сопроводили на самолет и отправили в страну его происхождения, судя по всему – в Грузию.

Ранее он попал в санкционный список как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан.

Лукашенко пошел навстречу Протасевичу

Протасевича перевели из СИЗО домой, но обвинения не сняли / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

В Беларуси перевели из СИЗО под домашний арест задержанных оппозиционного журналиста, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу-россиянку Софию Сапегу.

Для родственников задержанных такое решение стало неожиданностью.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса