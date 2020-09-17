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Саакашвили рассказал о реформе таможни: Коррупции не останется и в помине

17 сентября, 19:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Старая мафия времен Януковича будет изжита, говорит глава Исполкома реформ

В Государственной таможенной службе Украины будут проведены серьезные реформы, которые дадут возможность искоренить коррупцию в ведомстве.

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Об этом глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас подготовлено несколько очень важных законопроектов, которые не терпят отлагательства. Например, законопроект по реформе таможни. Сейчас взяла верх таможенная мафия, которая гнобит просто (очереди огромные стоят на кордонах Украины) граждан, которые ни в чем не виноваты. Потому что кому-то захотелось вернуть в полном объеме старую мафию времен Януковича", – говорит главный реформатор Украины.

"А мы предлагаем реформу, по которой, я гарантирую, в течение максимум трех месяцев вообще в помине не останется коррупции на украинской таможне, потому что мы знаем, о какой системе мы говорим", – подчеркнул Саакашвили.

"Я в своем время создавал лучшую в мире систему в Грузии, потом в Одесской области полтора года мы удерживали зубами от коррупции, там точно не было коррупции, это все знают. И мы предлагаем такую же систему на всю Украину. Это первый законопроект, мы знакомили с ним депутатов", – заявил глава Исполкома реформ.

Как известно, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в мае был назначен главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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коррупция таможня мафия реформы Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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