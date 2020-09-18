С мнением Фокина во многом не соглашаюсь – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак не во всем согласен с заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным. Об этом Ермак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Слова Фокина о том, что он хочет полной амнистии боевиков и особого статуса для Донбасса, стали очень резонансными. И многие опасаются, что украинское государство пойдет на поводу этих заявлений.

"Я могу ответить так: безусловно, это мнение лично мнение господина Фокина, с которым лично я во многом не соглашаюсь. Есть позиция украинской стороны – она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями – в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министра иностранных дел. И они неизменны. И столько всего говорится, столько фейков, разговоров, и так далее. Я считаю, что нужно руководствоваться фактами, юридическими фактами, и ими руководствоваться в принятии любых решений", – заявил Ермак.

Также глава ОП заверил, что мнения и обсуждения в Трехсторонней контактной группе не обязаны закрепляться законодательно и проходят жесткий фильтр властей.

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"Трехсторонняя контактная группа – это консультативный орган. Люди, которые там работают, не занимают никаких постов, они работают на общественных началах, не получают заработной платы. И все, что они обговаривают в процессе консультаций, для того, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну, они должны пройти или через Кабмин, или через парламент, или через другие соответствующие органы, которые имеют сегодня право и компетенцию принимать эти решения", – подчеркнул глава Офиса президента.

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Напомним, заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин направил письмо в Верховную Раду, в котором идет речь о возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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